Mersin'de iki ayrı kaza: 18 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

İlk kaza, Tarsus Mersin istikameti D-400 Karayolu Yeni Hal Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan dönmek isteyen D.Ş. idaresindeki 34 CMC 986 plakalı otomobil ile Adana istikametine seyir halinde olan U.S.'nin kullandığı 34 BDE 719 plakalı transit araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle transit araç yan yattı. Kazada iki araçta bulunan toplam 10 kişi hafif yaralandı.

İkinci kaza ise Tarsus-Mersin istikameti TEM otoyolu Doğu Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 31 EN 388 plakalı otomobil ile M.M.'nin kullandığı 63 MB 7810 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 8 kişi yaralandı. Otomobillerin birinde sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Her iki kazada yaralanan 18 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi. - MERSİN