Mersin'de İki Ayrı Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı
Mersin'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. İlk kaza hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. İkinci kazada ise dönüş yapan bir otomobil ile karşı şeritten gelen başka bir otomobil çarpıştı.
Mersin'de kaza anları kamerada: 1 ölü, 6 yaralı
MERSİN - Mersin'de meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ölüm ve yaralama ile biten kaza anlarının görüntüleri de ortaya çıktı.
İlk kaza, 2 gün önce merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hafif ticari araçla ile karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavisi süren yaralılardan 22 yaşındaki Hamza Dinç hayatını kaybetti.
Diğer kaza ise yine merkez Akdeniz ilçesinde 3 Ocak Mahallesi Cemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan bir otomobil dönerken, karşı şeritten gelen diğer otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı iki kazanın da güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde iki kazada net bir şekilde görülürken, sürücülerin hataları dikkat çekti.