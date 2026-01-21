Haberler

Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü kara dumanla kapladı

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, yükselen yoğun duman gökyüzünü adeta siyaha bürüdü.

Yangın, Akdeniz Mahallesi Sazbaşı mevkiinde hurda ayrıştırması yapılan bir atölyenin çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye çevresinde bulunan hurdalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yükselen kara dumanlar çevrede paniğe yol açtı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankeriyle yangına müdahale ederek alevlerin tesis içine ve çevrede bulunan meskenlere sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

