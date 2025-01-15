Mersin'de Hükümlülerin Yakalandığı Operasyon: 87 Kişi Tutuklandı

Mersin'de aranan şahıslar operasyonu: 87 hükümlü yakalandı

MERSİN - Mersin polisi yaptığı operasyonda, çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 87 hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde 'Cinsel İstismar, Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şüpheli şahıslara yönelik hassas ve titiz çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takip sonucu ev aramaları ve asayiş uygulamaları gerçekleştiren ekipler, 87 hükümlüyü yakaladı.