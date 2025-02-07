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Mersin'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de bazı mağazalardan hırsızlık yapan E.K., güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı.

Mersin'de mağazalardan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçedeki bazı mağazalardan dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf gibi eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı. Mağazaların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızın E.K. olduğunu belirledi. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şahıs İfade sonrası adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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