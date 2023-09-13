Mersin'de Hint keneviri yetiştiricisine operasyon
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Narkotik dedektör köpeği desteğiyle bahçede yapılan aramalarda, 578 kök Hint keneviri, 5 kilo 620 gram esrar, 3 öğütücü ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa