Mersin'de Hemzemin Geçitte Tren Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralı
Tarsus'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü İ.T., trenin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı.
Ola Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, 24 Yaşındaki İ.T.'nin idaresindeki otomobile hemzemin geçitte Konya-Ankara seferini yapan yük treni çarptı.
Kazada şans eseri ölümden dönen sürücü İ.T. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN