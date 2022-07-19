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Mersin'de hastanede olay çıkaran hasta yakınlarına polis müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de hastanede olay çıkaran hasta yakınlarına polis müdahale etti

Mersin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir hastanın hastanede olay çıkaran yakınlarına polis müdahale etti.

Mersin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bir hastanın hastanede olay çıkaran yakınlarına polis müdahale etti. Olayda polisin silahını alarak kendine zarar vermeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden M.İ. adlı kadının yakınları, hastane bahçesinde taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, taşkınlık çıkaran 25-30 kişilik gruba müdahale etti. Bu sırada vefat eden bayanın oğlu O.İ., görevli polis memurunun silahını alarak kendisine zarar vermeye çalıştı, ancak ekipler yapılan müdahale sonucu tabancayı şahsın elinden alarak etkisiz hale getirdi.

Olay sırasında her hangi bir yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Araştırma Mersin 3. Sayfa Haberler

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