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Mersin'de Hapis Cezasıyla Aranan 91 Şahıs Yakalandı

Mersin'de Hapis Cezasıyla Aranan 91 Şahıs Yakalandı
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Mersin polisinin hırsızlık, dolandırıcılık ve yaralama gibi suçlardan hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 91 kişi yakalandı.

Mersin polisinin yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlardan hapis cezasıyla aranan şahsılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 91 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde şehir genelinde aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahıslar belirlendi. Bunun üzerine belirli adreslere düzenlenen operasyon ve çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarla 91 hükümlü yakalandı.

Yakalanan şahıslar gerekli adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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