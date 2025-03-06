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Mersin'de Hapis Cezası Olan 78 Şahıs Yakalandı

Mersin'de Hapis Cezası Olan 78 Şahıs Yakalandı
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Mersin polisinin yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranması bulunan 78 şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Emniyet, adli işlemlere devam ediyor.

Mersin polisinin yaralamadan hırsızlığa kadar bir çok suçtan aranması ve hapis cezası olanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 78 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yakalama kararı bulunan şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas, titiz çalışmalar sonrasında yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit,6136 Sayılı Kanuna Muhalefet gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların adresleri ve bulunduğu bölgeler belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere baskın yapıldı, bazı bölgelerde de uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 78 şahıs yakalandı.

Emniyete götürülen 78 şahısla ilgili adli işlemin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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