Mersin'de Hapis Cezası ile Aranan 871 Şahıs Yakalandı

Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 871 şahsın yakalandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Kentin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Toplantıda, 28 Nisan-5 Mayıs arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 871 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 92 bin 910 araç kontrol edilirken, bin 536 araç trafikten men edildi, 16 bin 228 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 441 şüpheli yakalanırken, bunlardan 105'i tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 11 bin 722 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 kilo 189 gram uyuşturucu madde ile 4 tabanca, 22 tabanca fişeği ele geçirildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında ise 114 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da 309 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı.

Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında da 2 bin 307 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 3 yabancı, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. - MERSİN