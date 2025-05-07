Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Mersin'de Hapis Cezası ile Aranan 871 Şahıs Yakalandı

Mersin'de Hapis Cezası ile Aranan 871 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 871 kişi yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 441 şüpheli yakalanırken, 11 bin 722 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 871 şahsın yakalandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Kentin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Toplantıda, 28 Nisan-5 Mayıs arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 871 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 92 bin 910 araç kontrol edilirken, bin 536 araç trafikten men edildi, 16 bin 228 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 441 şüpheli yakalanırken, bunlardan 105'i tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 11 bin 722 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 kilo 189 gram uyuşturucu madde ile 4 tabanca, 22 tabanca fişeği ele geçirildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında ise 114 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da 309 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı.

Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında da 2 bin 307 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 3 yabancı, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Derya Uluğ'un uzlaşma kararını hiçe sayan saplantılı hayranı tutuklandı

Sahnede zor anlar yaşatmıştı! Saplantılı hayran hakkında karar
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
İzinsiz kazıda 2 bin yıllık mozaik buldular, İtalyanlara satma çalışırken yakalandılar

İzinsiz kazıda "hazine" buldular! İtalyanlara satacakken yakalandılar
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.