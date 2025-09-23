Haberler

Mersin'de Hamile Eşini Tüfekle Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Mersin'de 7 buçuk aylık hamile eşini tüfekle öldüren Bekir Aktekin, ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah bulundurmaktan ceza aldı. Duruşmada pişmanlık ifadesinde bulundu.

Mersin'de 7 buçuk aylık hamile eşini tüfekle öldüren Bekir Aktekin, çıkarıldığı mahkemede 'hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekir Aktekin (31) ile öldürülen Seher Aktekin'in (26) yakınları katıldı. Duruşmada tarafların avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, 'hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Aktekin, "Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 'hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olayın geçmişi

Olay, 20 Haziran 2024'te Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Aktekin, evde tartıştığı eşi Seher Aktekin'e tüfekle ateş açarak ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan Aktekin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli Tıp Kurumu incelemesinde Seher Aktekin'in 7 buçuk aylık hamile olduğu belirlendi. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
