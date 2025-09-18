Haberler

Mersin'de Hafriyat Kamyonu Apartman Balkonuna Çarptı
Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, apartman balkonuna çarparak durdu. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Servet K. idaresindeki 33 RA 506 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki apartmanın bahçesini aşıp birinci kattaki balkona çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Servet K., 112 Acil Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MERSİN

