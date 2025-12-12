Mersin'de tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Mersin'de otoyol girişine yakın bir noktada güneş paneli yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında otoyol girişine yakın serbest bölge güzergahında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 33 AZT 697 plakalı tır, gişelere yaklaştığı sırada yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yardım istedi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında söndürülen güneş paneli yüklü araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN