Mersin'de tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Mersin'de tır yanarak kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde otoyol girişine yakın bir noktada, güneş paneli yüklü bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücünün acil müdahale çağrısı sonrası polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Mersin'de otoyol girişine yakın bir noktada güneş paneli yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında otoyol girişine yakın serbest bölge güzergahında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 33 AZT 697 plakalı tır, gişelere yaklaştığı sırada yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yardım istedi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında söndürülen güneş paneli yüklü araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
