Mersin'de Gümrük Kaçağı Sigara Ticareti Operasyonu
Mersin'de yapılan operasyonda, gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 3 bin 400 dolu makaron ve 212 adet kaçak elektronik sigara bulunuyor.
Mersin'de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli, çok miktarda makaron ve elektronik sigara ile birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozyazı ve Toroslar ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 bin 400 dolu makaron ile 212 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa