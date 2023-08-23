Mersin'de Gümrük Kaçağı Makaron ve Tütün Operasyonu

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şüpheli çok miktarda gümrük kaçağı makaron ve tütünle yakalandı. Operasyonda ele geçirilen ürünlere el konuldu ve şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir şüpheli, çok miktarda gümrük kaçağı makaron ve tütünle yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın aracı ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, Sebil Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliye ait olan ve takibe alınan araçta arama yapan ekipler, 13 bin adet bandrolsüz kaçak makaron, 20 kilogram kıyılmış bandrolsüz kaçak tütün ve 3 bin adet makarona basılmış bandrolsüz kaçak sigaraya el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN