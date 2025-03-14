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Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Mersin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı organize eden 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Mersin merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçaklığını organize ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollardan yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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