Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 44 Yabancı Gözaltında

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen operasyonda İtalya'ya gönderilmek üzere hazırlanan 44 yabancı uyruklu şahsın ve bu kişilere organizatörlük yapan 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'den gemiyle İtalya'ya götürülecek olan 44 yabancı uyruklu kişi ile bu kişilere organizatörlük yapan 13 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Mersin limanında gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Yakalanan şahısların sorgulaması sonucu, bu yabancıların daha önce ülkemize gelip, düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi. Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı yaptığımız kesintisiz operasyonlarla, ülkemiz düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

500
