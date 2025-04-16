Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 9 saatten fazla süredir devam ediyor

Kalp krizi sonrası ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder'den haber var
Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama

Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Mersin'de Gizli Kenevir Bahçesi Kurmuş Şüpheli Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Aydıncık ilçesinde avlusunda kenevir yetiştiren bir kişi, yapılan operasyonda gözaltına alındı. Evinin arka bahçesine gizli bir sera kuran şüphelinin elinde ruhsatsız tüfekler de bulundu.

Gizli kenevir bahçesi kuran şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde evinin avlusuna içerisi görünmesin diye çamurla kapladığı serada kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Hacıbahattin Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese savcılık talimatıyla baskın yapan polis, şüpheli A.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada 48 metre kare genişliğinde çamurla sıvanmış sera içerisine kurulan bahçede 201 kök hin keneviri ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Kenevirler sökülerek imha edilirken şüpheli emniyete götürüldü. Emniyete ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.