Mersin'de 2025 yılında yapılan gıda denetimlerinde 40 milyon TL'yi aşan ceza kesildi

Mersin'de 2025 yılında yapılan gıda denetimlerinde 40 milyon TL'yi aşan ceza kesildi
Mersin'de 2025 yılı içinde yapılan gıda güvenliği denetimlerinde 627 işletmeye toplam 40 milyon 736 bin 371 TL idari ceza kesildi. Denetimler, halk sağlığını korumak amacıyla devam edecek.

Mersin'de 2025'te gıda güvenliğine yönelik denetimlerde 627 işletmeye 40 milyon 736 bin 371 TL idari ceza kesildiği bildirildi.

Valilik koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 2025 yılı içerisinde toplam 29 bin 920 resmi denetim ve kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 627 işletmeye 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde toplam 40 milyon 736 bin 371 TL idari ceza kesildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN

