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Mersin'de Genel Güvenlik Denetimi: 42 Ekip Görevde

Mersin'de Genel Güvenlik Denetimi: 42 Ekip Görevde
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Mersin polisi, asayiş olaylarını önlemek ve genel güvenliği sağlamak amacıyla halk kompleksinde 42 ekip ile geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 485 şahıs ve 60 araç sorgulandı, 3 trafik cezası kesildi.

Mersin polisi birçok birimden 42 ekibin katılımıyla halk kompleksinde genel denetim gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube koordinesinde KOM, TEM, Trafik ekiplerinin de katılımıyla, asayiş olaylarının önlenebilmesi ve genel güvenliğinin sağlanması amacıyla hal kompleksi içi ve çevresinde eş zamanlı uygulama yaptı. 42 ekip 110 polisin görev aldığı denetimlerde 485 şahıs ve 60 araç, 46 motosiklet sorgusu yapıldı. Denetimde 3 araç sahibine trafik cezası uygulandı, bir araç ise trafikten men edildi.

Ekiplerin süreli denetim ve uygulara devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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