Mersin'de Gençlerin İş Hanında Şok Eden Davranışı

Mersin'de Gençlerin İş Hanında Şok Eden Davranışı
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Mersin'de bir iş hanına giren iki gençten biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri koridorda tuvaletini yaptı. Olay, iş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin'de hafta sonu sakinliğini fırsat bilerek iş hanına giren 2 gençten biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri koridorda tuvaletini yaptı. Tepki çeken anlar, iş hanının başka bir kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Haziran Pazar günü, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Adliye karşısında bulunan Deniz İşhanı'na giren iki gençten biri, görüntülenmemek için girişteki kameranın yönünü değiştirirken, diğeri koridorda küçük tuvaletini yaptı. Gençler, daha sonra iş merkezinden ayrıldı. O anlar iş merkezindeki başka bir kameraya yansıdı. Görüntülerde, 2 gencin iş merkezine girdiği, birinin girişteki kameranın yönünü değiştirirken, diğerinin asansörün yanında bulunan duvara idrarını yaptığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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