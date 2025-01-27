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Mersin'de Gasp Olayına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Gasp Olayına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahsı darp ederek gasp eden 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonu ve altın kolye bulunurken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şahsın gasp edilmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesinde bir şahsı darp eden şüpheliler, cep telefonu, altın kolye, kimlik ve banka kartlarını gasp etti. Olayın bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 6 adet fişek ile gasp edilen şahsa ait cep telefonu ile altın kolye ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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