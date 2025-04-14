Mersin'de Fuhuş ve İnsan Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama, 2 Kadın Kurtarıldı
Mersin'de düzenlenen operasyonda fuhuş ve insan ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 2 kadın ise kurtarılarak güvenli bir şekilde serbest bırakıldı.
Mersin'de fuhuş ve insan ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, mağdur 2 kadın ise kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti suçu işleyen 2 şüpheliyi tespit etti. Yapılan takip ve araştırmalarla elde edilen deliller sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda mağdur 2 kadın da jandarma tarafından kurtarıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa