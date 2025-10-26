Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 3 Tutuklama
Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şahıstan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuş yaptıranlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında yabancı uyruklu 2 kadına fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belinlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kadın kurtarılarak gerekli işlemlerinin yapılması için ilgili birimlere gönderildi.
Şüpheliler, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si savcılıktan 1'i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MERSİN