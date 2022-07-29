Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

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Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ve insan ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'de düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ve insan ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde faaliyet yürüten bir eğlence mekanında fuhuş, fuhuşa aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yapan şüphelilerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahıslar ile işletmeyi takibe alan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Eğlence mekanına operasyon düzenleyen ekipler, 4 şahsı gözaltına alırken, mağdur 7 kadını da kurtardı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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