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Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde fuhuşa aracılık ve yer temin ederek 'insan ticareti' suçunu işlediği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 mağdur kadın da kurtarıldı.

Mersin'de fuhuşa aracılık ve yer temin ederek 'insan ticareti' yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek 'insan ticareti' suçunu işlediği belirlenen bir şüpheli takibe alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, suça konu olan 4 mağdur kadın ise jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mersin Kurtarma Soruşturma Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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