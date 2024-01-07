Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de fuhuşa aracılık ve yer temin ederek 'insan ticareti' yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde fuhuş için aracılık ve yer temin ederek 'insan ticareti' suçunu işlediği belirlenen bir şüpheli takibe alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, suça konu olan 4 mağdur kadın ise jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN