Mersin'de freni boşalan otomobil takla attı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde freni boşalan otomobil, yol kenarındaki toprak zemine çarparak takla attı. Sürücünün, otomobili durdurmak için yol kenarındaki toprak zemine sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kömürler Mahallesi'nden Bozyazı istikametine seyir halindeki T.D., yokuş aşağı inerken Ağlıca mevkine geldiğinde otomobili yavaşlatmak için frene bastı. Frenin tutmadığını fark eden sürücü, hızlanan aracını yol kenarındaki toprak zemine doğru sürerek durdurmak istedi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde geçen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN