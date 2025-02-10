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Mersin'de Forum Alışveriş Merkezi'nde Bıçaklı Kavga: 1 Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Mersin'de Forum Alışveriş Merkezi'nde Bıçaklı Kavga: 1 Güvenlik Görevlisi Yaralandı
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Mersin'deki Forum Alışveriş Merkezi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir özel güvenlik görevlisi darp edilerek yaralandı. Kavga edenler polis tarafından gözaltına alındı.

Mersin'de faaliyet gösteren Forum Alış Veriş Merkezi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden 1 özel güvenlik görevlisi darp sonucu yaralanırken, taraflar olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Forum Alış Merkezi'ne gelen kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüşürken, taraflara AVM'nin özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Bu sırada kavga eden taraflarla Forum AVM'nin özel güvenlik görevlileri arasında da arbede yaşandı. Arbede sırasında bir özel güvenlik görevlisi darp sonucu hafif yaralandı. Kavga eden taraflar, takviye gelen diğer özel güvenlik görevlilerinin de yardımıyla AVM dışına çıkarılarak polis ekiplerine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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