Mersin'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Mersin'de FETÖ Üyesi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir FETÖ üyesini düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın Erdemli ilçesinde saklandığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şahsı yakaladı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zabıtaya 'Seni vururum' diyen esnafın marketinden çıkanlar mide bulandırdı

Zabıtaya "Seni vururum" demişti, marketten çıkanlar mide bulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.