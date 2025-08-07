Mersin'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu belirlenen ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın Erdemli ilçesinde saklandığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şahsı yakaladı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezevine gönderildi. - MERSİN