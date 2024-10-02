Mersin'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çerçevesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası alan bir şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi bir şahsı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesinde tespit ettiği adrese operasyon yaptı. Operasyonda hükümlü örgüt üyesi yakalandı.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - MERSİN