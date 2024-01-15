Mersin'de FETÖ üyesi eski kamu görevlisi tutuklandı

Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski kamu görevlisi bir şahıs yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ'ye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Jandarmanın çalışmasında örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüphelinin Toroslar İlçesi Çamlıdere Mahallesinde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ihraç edilmiş eski kamu görevlisi olduğu belirlenen şüpheli yakalandı.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN