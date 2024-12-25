Mersin'de FETÖ Operasyonu: 6 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Mersin'de FETÖ operasyonu: 6 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi

MERSİN - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturma kapsamında 6 ile 8 yıl arasında hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY, terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgüte üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin adresleri belirlendi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K., 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.Ş, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.Ş ile 6 yıl 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezaları olan Ş.V., M.G. ve M.Ö. yakalandı.

Yakalanan 6 hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.