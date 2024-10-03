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Mersin'de FETÖ Öğrenci Yapılanmasına Operasyon: 13 Gözaltı

Mersin'de FETÖ Öğrenci Yapılanmasına Operasyon: 13 Gözaltı
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Mersin polisi, Fethullahçı Terör Örgütü'nün öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişi serbest bırakılırken, 11 kişinin işlemleri sürüyor.

Mersin polisinin Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik Mersin merkezli Elazığ ve Adana'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 kişinin işlemleri sürüyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, Mersin merkezli Elazığ ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltındaki şahıslardan biri işlemlerinin ardından, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 11 kişinin ise Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa mersin Hukuk

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