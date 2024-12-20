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Mersin'de Feray Şahin'in Ölümüne Neden Olan Eski Polis Aykul'un Dava Talebi Reddedildi

Mersin'de Feray Şahin'in Ölümüne Neden Olan Eski Polis Aykul'un Dava Talebi Reddedildi
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Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'in ölümüne neden olan eski polis Fatih Burak Aykul'un mesleğe dönme isteği, mahkeme tarafından reddedildi. Aykul'un mevcut davaları, disiplin suçları nedeniyle hukuka uygun olarak yanıtlandı. Feray Şahin'in ailesi, katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını talep ediyor.

Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'i ölümüne neden olan ve meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Burak Aykul'un mesleğe dönüşle ilgili açtığı idari ve adli davalar tümden reddedildi.

Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'i ölümüne neden olan polis memuru Fatih Burak Aykul, meslekten ihraç edildi. Aykul, yaşanan sürecin ardından Feray Şahin'in ölümüne neden olan eylemleriyle adli yargıda bilinçli taksirle değerlendirilerek ceza aldı.

Katil zanlısı Aykul'un polisliğe dönme isteği reddedildi

Fatih Burak Aykul, daha sonrasında mesleğe dönüşle ilgili idari ve adli dava açtı. Aykul'un, meslekten ihraç edilmesine karşı açtığı davalar, hem İstanbul 13. İdare Mahkemesi hem de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelerde disiplin suçları ve meslekten çıkarılması hukuka uygun bulunarak reddedildi. Aykul'un geçmişte de Askeri Meslek Yüksekokulu'ndan atıldığı ancak daha sonrasında ise polislik mesleğine kabul edildiği iddia edildi.

Acılı aile ağırlaştırılmış müebbet istiyor

Yaşanan olayda kızı Feray Şahin'i kaybeden baba Bekir Şahin, aile olarak 5 yıldır Yargıtay'dan gelecek kararı beklediklerini ve katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını istediklerini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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