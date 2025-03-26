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Mersin'de Feci Kaza: Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Feci Kaza: Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya dair görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti, motosiklettekiler ise saniyelerle kurtuldu. Ölümle biten feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.Y. yönetimindeki 34 GM 4561 plakalı minibüs ile E.Ç. idaresindeki 21 AEE 231 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Hacı Karadağ'a çarptı. Araç ile tabela arasında kalan Karadağ ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza sonrasında 2 sürücüyü de gözaltına aldı.

Kaza anları kameraya yansıdı

Feci kaza çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışmasıyla savrulan otomobilin yayaya çarpma anları yer aldı. Görüntülerde kazadan saniyeler öncesinde ise aynı noktadan dönen 2 kişinin olduğu motosikletin de son anda kurtulması dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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