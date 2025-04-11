Mersin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mersin'de otomobilin çarptığı kamyonet yoldan çıkıp, otoban bağlantı yolunda yapımı süren köprü inşaatının duvarına vurdu. Feci kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Kadın sürücü H.K.'nin kullandığı 33 AAL 199 plakalı Opel marka otomobil, iddiaya göre başka bir aracın kendini sıkıştırması sonucu aynı istikamette giden Ali Arı idaresindeki 33 ARC 369 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 aracın da yoldan çıktığı kazada kamyonet, bölgede devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde çıkış verilmesi için yapımı süren köprünün duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 3 yaralı ambulanslarla Mersin ve Erdemli'deki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Ali Arı'nın cenazesi polis ve savcının incelemesi sonrasında itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücünün cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN