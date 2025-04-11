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Mersin'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen kazada, otomobil kamyonete çarpıp yoldan çıkarak inşaat halindeki köprüye vurdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mersin'de feci kaza: Çarpışan araçlar otoyol bağlantı köprüsüne vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin- Antalya D-400 karayolunda otomobilin çarptığı kamyonet yoldan çıkıp otoban bağlantı yolunda yapımı süren köprü inşaatının duvarına vurdu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı

MERSİN - Mersin'de otomobilin çarptığı kamyonet yoldan çıkıp otoban bağlantı yolunda yapımı süren köprü inşaatının duvarına vurdu. Feci kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Kadın sürücü H.K.'nin kullandığı 33 AAL 199 plakalı opel marka otomobil, iddiaya göre başka bir aracın kendini sıkıştırması sonucu aynı istikamette giden Ali Arı idaresindeki 33 ARC 369 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araçta yoldan çıkıp, bölgede devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde çıkış verilmesi için yapımı süren köprünün duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan 2 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 3 yaralı ambulanslarla Mersin ve Erdemli'deki hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Arı'nın cenazesi ise polis ve savcının incelemesi sonrasında itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücünün cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - 3.Sayfa
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