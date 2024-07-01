Mersin'de Ev Önünde Park Edilen Motor Çalındı

Mersin'in Mut ilçesine bir kişinin evinin önüne park ettiği ve "taktak" ismi verilen motoru çalındı. Çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çınar Efe isimli şahıs, Apsut Sokak'taki evinin önüne "taktak" motorunu 2 gün önce evinin önüne park etti. İşe gitmek için motorunu park ettiği yerden almaya geldiğinde yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaparak arama çalışmalarına başlattı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - MERSİN