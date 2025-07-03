Mersin'de Eşini Tüfekle Öldüren Bekir Aktekin Duruşmada İfadelerde Bulundu

Mersin'de eşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs hakim karşısına çıktı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu raporuna göre öldürülen genç kadının yaklaşık 2 haftalık hamile olduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah bulundurmaktan hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 20 Haziran 2024 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Aktekin (31), evde bilinmeyen bir nedenle eşi Seher Aktekin (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Aktekin, evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından gözaltına alınan Bekir Aktekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Bekir Aktekin ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da katıldı. Mahkeme başkanı, sanığın daha önceki celselerde eşinin komşusu ile ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin, "Daha neyi ispat ediyorsun? Çocuklar senin değil mi? DNA testi yaptırdık, o konulara artık giremeyiz" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise öldürülen Seher Aktekin'in yaklaşık 2 haftalık hamile olduğu ve yüzde 99 ihtimalle gebeliğin kesin olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bekir Aktekin savunmasında, "Çok pişmanım. Yemin ederim böyle bir şey olmasını istemezdim. Her şey çocuklarımızın gözü önünde oldu, çok üzgünüm" dedi.

Müşteki avukatları ise mütalaaya 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' maddesinin de eklenmesini talep ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ettiler.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MERSİN