Mersin'de Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Mersin'de Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde eşini darbederek öldüren Ziya Ecer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Delil karartmakla suçlanan üç sanığa ise hapis cezası verildi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde eşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Delil karartmakla suçlanan 3 sanığa ise hapis cezası verildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ziya Ecer, tutuksuz sanıklar A.E., N.B., Ö.B., taraf avukatları ve hayatını kaybeden Pınar Bayrak'ın yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan R.B. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından söz verilen sanık Ziya Ecer, süreçte hata ve yanlışlarının olduğunu belirterek, Pınar Bayrak'ı öldürme kastının bulunmadığını iddia etti. Diğer sanıklar ise beraatlarını talep etti.

Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Ziya Ecer, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar A.E., N.B. ve Ö.B. ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz sanıklardan R.B. ise beraat etti.

Olay, 3 Ağustos 2024 tarihinde Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Ziya Ecer ile eşi Pınar Bayrak arasında çıkan tartışma sonucu Bayrak darbedilmiş, ağır yaralanan kadın hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Ecer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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