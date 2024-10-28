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Mersin'de Eş Zamanlı Operasyonda 97 Şahıs Yakalandı

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Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan 97 kişiyi yakalamak için kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda dolandırıcılık, gasp, yağma, hırsızlık gibi suçlardan aranan şahıslar hedef alındı.

Mersin'de eş zamanlı operasyon, aranan 97 şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 97 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan hapis cezası alan ve aranması bulunan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık, gasp, yağma, hırsızlık, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, 6136 Sayılı kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahıslar belirlendi. Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı çalışmada 97 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri, balkonda bulunan dolapların yan tarafından çıktı.

Emniyete götürülen şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Mersin'de Eş Zamanlı Operasyonda 97 Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Hırsızlık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Mersin

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