Mersin'de Eş Zamanlı Operasyonda 89 Şahıs Yakalandı

Mersin'de Eş Zamanlı Operasyonda 89 Şahıs Yakalandı
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Mersin'de 54 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 89 şahıs yakalandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Mersin'de 54 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 89 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şahısların adresleri tespit edildi. 54 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler 89 aranan şahsı yakaladı. Şahıslar, gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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