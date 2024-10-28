Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Eş Zamanlı Operasyon: 97 Kişi Yakalandı

Mersin'de Eş Zamanlı Operasyon: 97 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan 97 kişiyi eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakaladı. Operasyon, dolandırıcılık, gasp, hırsızlık gibi suçlarla ilgili olarak hapis cezası bulunan şahısları hedef aldı.

Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 97 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan hapis cezası alan ve aranması bulunan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık, gasp, yağma, hırsızlık, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, 6136 Sayılı kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahıslar belirlendi. Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı çalışmada 97 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri, balkonda bulunan dolapların yan tarafından çıktı.

Emniyete götürülen şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Hırsızlık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa mersin Hukuk

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 26 ilde yapılan son seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu sürprizi

26 ilde yapılan son seçim anketinde Ağıralioğlu sürprizi
Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar

Düğün salonuna mezar taşı getirip gelinden söz aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 29 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! EZGİ SERTEL NEDEN YOK? Gelin Evi Ezgi Sertel neden ayrıldı? Ezgi Sertel'in açıklaması! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2024! Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri neler? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur (4A-4B) emekli maaş zam oranı! MASTERCHEF PROFİTEROL TARİFİ! Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler? İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar? Masterchef 28 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.