Mersin'de Eş Zamanlı Operasyon: 89 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de 54 adrese operasyon: 89 aranan şahıs yakalandı

MERSİN - Mersin polisinin 54 adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon ile uygulamalarda aranan 89 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 'Hırsızlık, Yaralama, Dolandırıcılık, Tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emir bulunanların olduğu şahısların adresleri tespit edildi. Bunun üzerine 54 adreste eş zamanlı operasyon yapılırken belirli noktalarda da uyuglamalar gerçekleştirildi. Kent genelinde yapılan çalışmada 89 aranan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, gerekli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.