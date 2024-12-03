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Mersin'de Eş Zamanlı Operasyon: 474 Suçlu Yakalandı

Mersin'de Eş Zamanlı Operasyon: 474 Suçlu Yakalandı
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Mersin'de dolandırıcılık, yağma, hırsızlık gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 474 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Operasyonlar sırasında 12 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezalı bulunan 474 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde dolandırıcılık, yaralama, yağma, hırsızlık, kasten öldürme ve cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 474 aranan şahıs yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız silah ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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