Mersin'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 12 mağdur kadın ve 47 bilgi sahibi ile ifadeler alındı.

Mersin'de il merkezi ve Mut ilçesinde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken, 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışma sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla il merkezinde 6 ve Mut ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 mağdur kadın, 47 bilgi sahibi ve 10 şüpheli şahsın ifadeleri alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca, yabancı uyruklu 1 kişi deport edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
