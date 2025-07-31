Mersin'de Elyaf Yüklü Tır Devrildi, Yangın Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan elyaf yüklü bir tır devrildi ve alev aldı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla sağ salim kurtarıldı. Yangın sonrası otoyol trafiğe kapatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpıp devrilen elyaf yüklü tır alev alev yandı.
Olay, Pozantı-Tarsus otoyolu Karakütük Damlama mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki elyaf yüklü plakası öğrenilemeyen tır refüje çarpıp devrildi. Alev topuna dönen tırın sürücüsü çevredeki vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Yola savrulan tırdaki elyaf otoyolunu adeta savaş alanına döndürdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, tırın lastiklerinde de patlama meydana geldi. Otoyol yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN