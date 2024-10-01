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Mersin'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Mersin'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Tarsus'ta elektrikli bisikletin otomobilin kapısına çarpması sonucu devrilmesi ve ardından bir motosikletin altında kalması sonucu sürücü yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve sürücüler hakkında şikayette bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin kapısına çarpıp devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü, yoldan geçen motosikletin altında kalarak yaralandı.

Yeni Mahalle'de Elif Kutlu'nun (47) kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki otomobilden inmek isteyen sürücünün açtığı kapıya çarpıp devrildi. Yere düşen Kutlu, bu sırada yoldan geçen, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosikletin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kutlu, sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kutlu, polis merkezine giderek otomobil ve motosiklet sürücülerinden şikayetçi oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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