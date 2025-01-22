Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

76 kişinin hayatını kaybettiği facia göz göre göre gelmiş
Bolu'daki otel yangınında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası
Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi

Fotoğraf bu sabah İstanbul'da çekildi

Mersin'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

Mersin'de Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 20 bin TL değerindeki elektrikli bisiklet otomobille gelen şüpheliler tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Hırsızlık anını fark eden bisiklet sahibi durumu polise bildirdi.

Mersin'de 20 bin TL değerindeki elektrikli bisiklet, otomobille getirilen bir şüpheli tarafından çalındı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi Uygur Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobille gelen şüpheliler siteye girerek Ö.Ö.'ye ait 20 bin TL değerindeki elektrikli bisikleti çaldı. Hırsızlığı fark eden Ö.Ö., durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, otomobille gelen 3 kişinin siteye girmesi, birinin binaya yönelmesi, diğerinin elektrikli bisikleti çalması, üçüncü şahsın da çevreyi kontrol ederek hareket etmesi yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım
img

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle feribot seferleri durduruldu
img

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün

Beklenen görüşme bugün! DEM heyeti ikinci kez yola çıkıyor
Osimhen'den maç sonu sitem: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Şikayet ettiği tek bir konu var! Maç sonu çok sert konuştu
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
76 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.